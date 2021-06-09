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Малышева назвала лучшие способы, чтобы бороться с сухими мозолями
Источник материала: ОНТ
Телеведущая программы «Жить здорово» и доктор медицинских наук Елена Малышева
Как объяснила Елена Малышева, сухая мозоль – избыточная продукция поверхностных клеток кожи, которая появляется для защиты нижних слоев дермы от перегрузки. Причин их возникновения может быть несколько: это неудобная обувь и сахарный диабет. В первом случае могут возникать болезненные ощущения, во втором— нет.
Первый способ избавления от сухих мозолей – механический. С помощью мочалки или пемзы. Второй способ менее распространен, но более эффективен. Это кислотный пилинг ног. Кислоты размягчают мозоли и за несколько дней помогают от них избавиться.
Лучше всего для таких целей подходит салициловая кислота, пластыри или пилинговые косметические носки. Последние отлично подходят тем, кто страдает от мозолей на пятках. А пластыри подойдут людям, страдающим от сухих мозолей на пальцах.
Фото: Pixabay
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Телеведущая программы «Жить здорово» и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала причины появления сухих мозолей на ногах и способы их лечения. Как...
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