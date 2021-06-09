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5+ низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже тем, кто на диете

09.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5+ низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже тем, кто на диете

Российский эндокринолог-диетолог Виктория Гончар перечислила список таких сладких продуктов, которые максимально безвредны для здоровья и фигуры, пишет РИА «Новости».

5. На пятое место врач поместила шоколад без сахара с содержанием какао-бобов 99%. Две-три дольки такого шоколада в день можно съедать даже тем, кто на диете. 

4. На четвертом месте у эндокринолога — зефир, пастила, мармелад. В этих продуктах нет сочетания простых сахаров и жира.

3. Сухофрукты – инжир, курага, чернослив – на третьем месте. 

2. Сладкие фрукты с гликемическим индексом более 50-60 занимают второе место. Это виноград, бананы, персики, хурма, черешня, дыни, вишня. 

1. На первом месте — несладкие фрукты – грейпфруты, яблоки, апельсины, мандарины, киви.

Но следует иметь ввиду, что в случае избыточной массы тела или ожирения разрешается есть только несладкие фрукты, группы со второй по пятую исключаются. Сладости из четвертой группы – пастила, мармелад, зефир – не раздражают органы желудочно-кишечного тракта, поэтому рекомендуются при панкреатите, гастрите, желчнокаменной болезни. В период обострений все остальные сладости не стоит употреблять.

Фото с сайта zen.yandex.ru


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Российский эндокринолог-диетолог Виктория Гончар перечислила список таких сладких продуктов, которые максимально безвредны для здоровья и фигуры, пишет РИА...
 
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