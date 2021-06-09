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МИД России: решение облетать воздушное пространство Беларуси создает дополнительные угрозы пассажирам

09.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД России: решение облетать воздушное пространство Беларуси создает дополнительные угрозы пассажирам

Решение некоторых европейских авиакомпаний облетать воздушное пространство Беларуси создает дополнительные угрозы пассажирам, об этом заявляет МИД России – страны, которая должна будет предоставить свои воздушные коридоры и аэропорты. 


И это тянет за собой массу проблем – новые тайм-слоты, расписания, надо сгруппировать маршруты и обеспечивать сопровождение диспетчерами. Это все не так просто, как, возможно, кому-то может показаться. Эксперты отмечают – при согласовании маршрутов учитывается множество аспектов, и речь идет не только о летной безопасности, но и о безопасности аэропортов. В российском МИДе порекомендовали европейским партнерам – прежде, чем принимать такие необдуманные решения, как облет страны, – не лишним было бы продумывать свои действия хотя бы на пару шагов вперед. И если экономический аспект отходит на второй план, то хотя бы не подвергать опасности людей – ни в небе, ни на земле. 

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Решение некоторых европейских авиакомпаний облетать воздушное пространство Беларуси создает дополнительные угрозы пассажирам, об этом заявляет МИД России –...
 
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