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Девушка подозревает, что в ее доме живет незнакомец. Посмотрите, что она нашла, придя с работы!

09.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка подозревает, что в ее доме живет незнакомец. Посмотрите, что она нашла, придя с работы!

Странную историю опубликовал ridus.ru.

Миа Аврора Пауэлл из Юты в США стала всерьез опасаться за свою безопасность – она считает, что в ее доме тайно живет незнакомец.

Дело в том, что однажды, когда в один из дней девушка вернулась домой с работы и пошла в душ, она обнаружила там пучки каштановых волос. Было непонятно, кому принадлежали эти волосы, так как свои девушка красит в пурпурный цвет.


Миа живет одна, к ней редко заходят гости. Иногда бывает, что заглядывают друзья, но в основном она сама к ним ходит, если хочет пообщаться. Поэтому девушка начала подозревать, что в ее доме поселился чужой человек, который старается не попадаться на глаза хозяйке.

Миа рассказала, что и раньше сталкивалась в доме со странностями.


Многие, кто увидел пост девушки о незнакомце в соцсетях, посоветовали ей вызвать полицию и сменить замки в доме: «Проверьте каждый уголок дома, даже крышу. Однако не делайте этого в одиночку. Возьмите с собой какого-нибудь крупного и крутого человека или сразу нескольких», «Вызовите полицию», «Жуть какая. Смените замки и обратитесь в полицию», – писали пользователи Сети.

Позже девушка сообщила, что прожила у друзей несколько дней, а сейчас планирует вместе с ними провести полный осмотр дома.

Фото: соцсети


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Странную историю опубликовал ridus.ru. Миа Аврора Пауэлл из Юты в США стала всерьез опасаться за свою безопасность – она считает, что в ее доме тайно живет незнакомец....
 
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