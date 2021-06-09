Девушка подозревает, что в ее доме живет незнакомец. Посмотрите, что она нашла, придя с работы!

Источник материала: ОНТ

Странную историю опубликовал ridus.ru .

Миа Аврора Пауэлл из Юты в США стала всерьез опасаться за свою безопасность – она считает, что в ее доме тайно живет незнакомец.

Дело в том, что однажды, когда в один из дней девушка вернулась домой с работы и пошла в душ, она обнаружила там пучки каштановых волос. Было непонятно, кому принадлежали эти волосы, так как свои девушка красит в пурпурный цвет.





Миа живет одна, к ней редко заходят гости. Иногда бывает, что заглядывают друзья, но в основном она сама к ним ходит, если хочет пообщаться. Поэтому девушка начала подозревать, что в ее доме поселился чужой человек, который старается не попадаться на глаза хозяйке.

Миа рассказала, что и раньше сталкивалась в доме со странностями.





Многие, кто увидел пост девушки о незнакомце в соцсетях, посоветовали ей вызвать полицию и сменить замки в доме: «Проверьте каждый уголок дома, даже крышу. Однако не делайте этого в одиночку. Возьмите с собой какого-нибудь крупного и крутого человека или сразу нескольких», «Вызовите полицию», «Жуть какая. Смените замки и обратитесь в полицию», – писали пользователи Сети.

Позже девушка сообщила, что прожила у друзей несколько дней, а сейчас планирует вместе с ними провести полный осмотр дома.

Фото: соцсети





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram