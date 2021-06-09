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Какие родинки опасны и когда стоит обращаться к врачу?
Источник материала: ОНТ
Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в рубрике «Формула здоровья» в программе «Наше утро» на ОНТ затронул тему невусов.
Невусы – это доброкачественные образования кожи, которые могут быть врождёнными или появляться на определённом этапе жизни. Их ещё называют родинками или родимыми пятнами.
В каком случае стоит обращаться к доктору и какие новообразования принято считать опасными, также рассказала доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии БЕЛМАПО Наталья Крук.
Доктор Шевцов отметил, что склонность к атипичным невусам чаще всего носит наследственный характер.
Также риск развития меланом могут повысить ожоги в раннем возрасте. Поэтому детей следует особенно тщательно защищать от солнца. Использовать кремы с SPF либо закрываться одеждой.
Подробности – в видео.
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Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в рубрике «Формула здоровья» в программе «Наше утро» на ОНТ затронул тему...
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