Кот любит купаться и гулять, сидя в рюкзаке: британка считает, что завела странного питомца

Источник материала: ОНТ

Забавную историю опубликовал ridus.ru .

Причуды своего кота Уилбура 20-летняя Ханна Торнтон из Великобритании обнаружила недавно, когда вышла на прогулку со своей матерью. Уилбур пошел за ними, а потом начал карабкаться по спине девушки, чтобы залезть в ее рюкзак. Тогда она посадила кота внутрь. Он был в восторге!





Сейчас каждый день Уилбур гуляет, сидя у хозяйки в рюкзаке. А еще каждую неделю он принимает ванну. Чтобы Ханна поскорее посадила его в воду, кот требовательно мяукает. Он очень любит купаться!





Помимо этого, кроме купания и прогулок в рюкзаке, коту нравится и человеческая еда – шоколад, попкорн, чипсы. Поэтому девушка считает, что ее питомец, больше человек, чем кот.

Фото: facebook.com

Главное фото: pikabu.ru









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