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Кот любит купаться и гулять, сидя в рюкзаке: британка считает, что завела странного питомца

09.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот любит купаться и гулять, сидя в рюкзаке: британка считает, что завела странного питомца

Забавную историю опубликовал ridus.ru.

Причуды своего кота Уилбура 20-летняя Ханна Торнтон из Великобритании обнаружила недавно, когда вышла на прогулку со своей матерью. Уилбур пошел за ними, а потом начал карабкаться по спине девушки, чтобы залезть в ее рюкзак. Тогда она посадила кота внутрь. Он был в восторге!


Сейчас каждый день Уилбур гуляет, сидя у хозяйки в рюкзаке. А еще каждую неделю он принимает ванну. Чтобы Ханна поскорее посадила его в воду, кот требовательно мяукает. Он очень любит купаться!


Помимо этого, кроме купания и прогулок в рюкзаке, коту нравится и человеческая еда – шоколад, попкорн, чипсы. Поэтому девушка считает, что ее питомец, больше человек, чем кот.

Фото: facebook.com

Главное фото: pikabu.ru



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Забавную историю опубликовал ridus.ru. Причуды своего кота Уилбура 20-летняя Ханна Торнтон из Великобритании обнаружила недавно, когда вышла на прогулку со своей...
 
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