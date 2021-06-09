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Кот любит купаться и гулять, сидя в рюкзаке: британка считает, что завела странного питомца
Источник материала: ОНТ
Забавную историю опубликовал
Причуды своего кота Уилбура 20-летняя Ханна Торнтон из Великобритании обнаружила недавно, когда вышла на прогулку со своей матерью. Уилбур пошел за ними, а потом начал карабкаться по спине девушки, чтобы залезть в ее рюкзак. Тогда она посадила кота внутрь. Он был в восторге!
Сейчас каждый день Уилбур гуляет, сидя у хозяйки в рюкзаке. А еще каждую неделю он принимает ванну. Чтобы Ханна поскорее посадила его в воду, кот требовательно мяукает. Он очень любит купаться!
Помимо этого, кроме купания и прогулок в рюкзаке, коту нравится и человеческая еда – шоколад, попкорн, чипсы. Поэтому девушка считает, что ее питомец, больше человек, чем кот.
Фото: facebook.com
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Забавную историю опубликовал ridus.ru. Причуды своего кота Уилбура 20-летняя Ханна Торнтон из Великобритании обнаружила недавно, когда вышла на прогулку со своей...
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