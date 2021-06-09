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Интернет по-прежнему молчит по поводу вынужденной посадки самолета в Киеве

09.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интернет по-прежнему молчит по поводу вынужденной посадки самолета в Киеве

Интернет по-прежнему молчит по поводу вынужденной посадки самолета в Киеве. Ни озабоченности, ни закрытия воздушного пространства над Украиной – как будто ничего не случилось. На самом же деле – ситуация, идентичная с Минском. Накануне в аэропорту Борисполь – после сообщения о бомбе на борту – экстренно посадили лайнер из Тбилиси.


Сотрудники службы безопасности выгрузили багаж прямо на взлетную полосу, вывели из салона всех 119 пассажиров – каждого тщательно обыскали кинологи. В ходе осмотра использовали рентген-установку. По сообщениям очевидцев, одного гражданина Грузии силовики увели. Что с ним – неизвестно.

С момента инцидента прошли уже сутки. Но в интернете поразительно мало видео с места событий, случай никто не обсуждает, речи о каких-либо санкциях Запад тоже не ведет. Такая реакция, на фоне той, что последовала после аналогичного случая в Минске, красноречиво показывает двойные стандарты западной дипломатии. 

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Теги: Минск
 
 
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Интернет по-прежнему молчит по поводу вынужденной посадки самолета в Киеве. Ни озабоченности, ни закрытия воздушного пространства над Украиной – как будто ничего...
 
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