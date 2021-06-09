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Неожиданная правда об огурцах. Вы точно будете в шоке!

09.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неожиданная правда об огурцах. Вы точно будете в шоке!

Родители в детстве часто говорят своим детям: «Кушайте больше овощей, особенно помидоров и огурцов! В них только витамины и вода». Однако оказалось, что огурцы не такие безобидные, как многие считают.

 

Кто не любит этот простой салат, когда нарезаешь огурцы и помидоры? А также добавлять огурчик в другие блюда или же просто нарезать как гарнир? Особенно летом, когда они такие сочные и хрустящие…

В большинстве диет, которые предлагают нам в разных журналах и на сайтах, советуют употреблять огурцы, ведь они диетические, низкокалорийные, помогут улучшить пищеварение, да и обмен веществ разгонят. Однако врачи говорят, что они не всегда бывают полезными.


Фото: rusplt.ru

В первую очередь отмечается, что весной в огурцах содержится зашкаливающее количество нитратов. Это все делается для того, чтобы они быстрее дали свои плоды. Однако такие плоды употреблять крайне не рекомендуется для здоровья. Чтобы обезопасить себя, стоит не только полностью счищать шкурку, но также и срезать по два сантиметра с обеих сторон. Это, к сожалению, приводит к тому, что от огурца почти ничего не остается. 


Фото: glavagronom.ru

Огурец на 95% состоит из воды, однако в нем содержатся и другие микроэлементы. Например, свежий сок огурцов может спровоцировать повышение кислотности в желудке, тем самым увеличить риск появления и развития гастрита. При этом вы можете быть полностью здоровыми. 

Особенно аккуратно нужно употреблять огурцы язвенникам и людям, страдающим от заболеваний двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, что огурцы могут повышать кислотность, они также содержат в себе большое количество йода, которое может ухудшить состояние людей с расстройствами щитовидной железы. Следовательно, если у вас есть такие проблемы, то желательно полностью исключить огурцы из своего рациона. В особенности, маринованные – в них содержится еще больше йода, это может спровоцировать ухудшения работы щитовидной железы.


Фото: uarp.org

Употребление огурцов в пищу также может привести к очень сильным отекам, которые не будут легко уходить. Делаем вывод: если у вас есть предрасположенность к проявлениям отечности, стоит отказаться от этого овоща. 

Также на заметку всем мамам – огурцы могут спровоцировать понос и колики у малышей. Поэтому не стоит их употреблять в большом количестве, если вы находитесь на стадии кормления.

 

По материалам сайта health.glavred.info

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Родители в детстве часто говорят своим детям: «Кушайте больше овощей, особенно помидоров и огурцов! В них только витамины и вода». Однако оказалось, что огурцы не...
 
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