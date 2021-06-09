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В Сочи мужчина открыл огонь по судебным приставам. Есть жертвы
Источник материала: ОНТ
Два судебных пристава убиты в результате конфликта при выселении жителей из многоэтажки в Сочи,
Сообщается, что оба мужчины погибли на месте до приезда скорой.
Известно, что подозреваемый уже задержан. Им является 60-летний местный житель.
Фото: Pixabay
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Два судебных пристава убиты в результате конфликта при выселении жителей из многоэтажки в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю....
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