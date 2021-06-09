В Сочи мужчина открыл огонь по судебным приставам. Есть жертвы

Источник материала: ОНТ

Два судебных пристава убиты в результате конфликта при выселении жителей из многоэтажки в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что оба мужчины погибли на месте до приезда скорой.

Известно, что подозреваемый уже задержан. Им является 60-летний местный житель.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram