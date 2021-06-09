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Эксперт рассказал сценарий «что было бы, если бы беглые победили»

09.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цель таких неумелых и неумных действий, как попытка перекрытия дорог на границе, очевидна – отработать заказ и подорвать экономику страны. 

К слову, сценарий «что было бы, если бы беглые победили» в деталях еще в августе прошлого года обрисовал украинский политик, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев. Этот сценарий на практике был реализован в Украине.

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Цель таких неумелых и неумных действий, как попытка перекрытия дорог на границе, очевидна – отработать заказ и подорвать экономику страны.  К слову, сценарий «что...
 
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