Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ее ждал сюрприз!

Источник материала: ОНТ

Порой в жизни человека происходят вещи, которые полностью меняют все. Более восемнадцати лет назад мужчина по имени Кевин Тейлор сломал ногу. Казалось бы, это обычная травма, от которой рано или поздно удастся полностью восстановиться. Однако история Кевина сложилась печальным образом: ему поставили инвалидность, передвигаться он мог только на коляске. Несмотря на это, Тейлор отказывался так просто сдаваться и жалеть себя.

Оптимистичный по натуре парень решил во что бы то ни стало прожить полноценную жизнь. Он постоянно повторял себе, что несмотря на стечение обстоятельств, ему все же повезло куда больше, чем многим другим людям. Друзья Кевина бесконечно восхищались его жизнелюбием и мужеством, по их словам они не помнили случая, когда их друг жаловался на свой недуг. Вскоре жизнь оптимистичного холостяка изменилась навсегда.

Любовь не ведает преград

До сих пор в обществе при виде особенной пары возникает массу пересудов и обсуждений. Кевин осознавал, что, возможно, ни одна женщина не захочет связать с ним свое будущее. Мужчина не надеялся завоевать сердце какой-нибудь красотки, но оказывается, у судьбы были совершенно другие планы…



Фото: kaputsin.com

Вы верите в любовь с первого взгляда? Возможно, Кевин был немного скептиком, но ровно до встречи с прекрасной незнакомкой из Техаса. Друзья мужчины вспоминали, что при знакомстве эти двое восхищенно смотрели друг на друга. Было понятно, что две половинки наконец-то сошлись. Казалось, что девушка совершенно не замечала инвалидную коляску, в которой сидел ее избранник. Кевин только и мог, что ослеплять окружающих своей радостной улыбкой. Через некоторое время влюбленные решили связать себя узами брака.

Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Однако счастливая невеста даже не подозревала о том, какой невероятный сюрприз ей готовит возлюбленный. Кевин был настроен весьма решительно, ведь у него была четкая цель.

На церемонии, когда все гости сидели на своих местах, а отец по традиции провожал невесту к алтарю, священник произнес церемониальные слова «Пожалуйста, встаньте». Каково же было удивление присутствующих, когда на глазах у всех Кевин тоже встал. Невеста была просто ошеломлена. Девушка расплакалась, не сумев произнести ни слова. Впервые она стояла напротив своего возлюбленного.





Кевин готовился к торжеству на протяжении многих месяцев. Он изнурял себя тяжелыми тренировками, посещал сеансы психотерапии. Все это ради того, чтобы осуществить задумку – достойно встретить свою будущую жену у алтаря, как и подобает любому влюбленному мужчине. Тейлору пришлось, превозмогая дикую боль, научиться ходить с протезом. Ослабленные болезнью мышцы ноги требовали серьезных тренировок.

В день своей свадьбы Кевин Тейлор смог встать и посмотреть в лицо своей избраннице. Вся эта история может показаться кому-то настоящим чудом, но на самом деле – это история о невероятном упорстве и вере в лучшее. С любыми обстоятельствами можно и нужно бороться, а не подстраиваться под них!

По материалам сайта aznakaevo-rt.ru

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