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Вторая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису
Источник материала: ОНТ
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису на стадии четвертьфинала.
Медведев уступил обладателю пятого номера посева греку Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 6:7, 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа и 19 минут. Россиянин сделал пять эйсов, допустил 44 невынужденные ошибки.
Соперником Циципаса в полуфинале «Ролан Гаррос» будет шестая ракетка турнира немец Александр Зверев. 9 июня Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом. А Новак Джокович в 1/4 финала встретится с Матео Берретини.
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису на стадии четвертьфинала. Медведев уступил...
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