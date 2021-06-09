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Вторая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису

09.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вторая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису на стадии четвертьфинала.

Медведев уступил обладателю пятого номера посева греку Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 6:7, 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа и 19 минут. Россиянин сделал пять эйсов, допустил 44 невынужденные ошибки. 

Соперником Циципаса в полуфинале «Ролан Гаррос» будет шестая ракетка турнира немец Александр Зверев. 9 июня Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом. А Новак Джокович в 1/4 финала встретится с Матео Берретини.

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису на стадии четвертьфинала. Медведев уступил...
 
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