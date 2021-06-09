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На брестских журналистов Харитонову и Левчука составили по два протокола

09.06.2021 16:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По два протокола на брестских внештатных корреспондентов БелаПАН Милану Харитонову и Алеся Левчука составил 9 июня участковый инспектор старший лейтенант милиции Николай Новицкий.

На брестских журналистов Харитонову и Левчука составили по два протокола

Журналистов обвинили в том, что они возле Дома правосудия взяли интервью у родственников осужденных по уголовным делам, чем нарушили часть 3 статьи 23.5 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации).

18 июня Харитонову и Левчука будут судить в том же Доме правосудия.

«Я считаю, что административными протоколами и судами власти пытаются добиться того, чтобы мы не ходили на политические процессы и не освещали их. При этом милицейский конвой нас с Миланой не пускает в судебные залы даже тогда, когда мы официально аккредитуемся на судебные процессы. Безусловно, это давление», — заявил БелаПАН Левчук.

 
 
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По два протокола на брестских внештатных корреспондентов БелаПАН Милану Харитонову и Алеся Левчука составил 9 июня участковый инспектор старший лейтенант...
 
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