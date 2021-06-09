ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава Евросовета: ЕС не остановится, пока все политзаключенные в Беларуси не будут освобождены

09.06.2021 16:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Евросоюз отреагировал на инцидент с самолетом Ryanair быстро и решительно, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель 9 июня на сессии Европарламента.

Глава Евросовета: ЕС не остановится, пока все политзаключенные в Беларуси не будут освобождены
Источник: Council of Europe

Принудительную посадку самолета в Минске Мишель назвал «угоном и государственным пиратством». «Для чего это было? Чтобы задержать молодого журналиста и его подругу, чьи свободные выступления невыносимы для господина Лукашенко», — сказал он, передает БелаПАН.

Мишель подчеркнул, что в ответ на эти действия члены Евросоюза «быстро согласились ввести санкции в отношении белорусского режима». По его словам, будут введены дополнительные индивидуальные и адресные экономические санкции. Кроме того, белорусским авиакомпаниям уже запрещены полеты в воздушном пространстве ЕС, а европейским компаниям рекомендовано избегать белорусское воздушное пространство.

«Я хотел бы озвучить три четких послания, — сказал президент Евросовета. — Первое — для Романа Протасевича и всех политических заключенных. ЕС не остановится до тех пор, пока все вы не будете освобождены. Второе — для господина Лукашенко. Протасевич должен быть освобожден немедленно. До этого мы считаем именно вас ответственным за его физическое и психологическое здоровье».

«Третье послание — для белорусского народа, и особенно для тех, кто борется за демократию, свободу слова и свободу СМИ, — продолжил Мишель. — Евросоюз стоит на вашей стороне. И мы продолжим вас поддерживать, чтобы вы могли выбрать свой путь».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз отреагировал на инцидент с самолетом Ryanair быстро и решительно, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель 9 июня на сессии Европарламента.
 
Новости дня
Новости разные
 
HR Community продолжает встречи для представителей белорусского бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by