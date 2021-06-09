Александр Алесин: В Минске научились обходить западные санкции

Лукашенко дает понять, что при любых условиях Беларусь останется надежным поставщиком комплектующих для стран, которые не желают связывать себя обязательствами с Россией или США.





Вчера Лукашенко обсудил с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым и председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом угрозы, которые западные санкции представляет военно-промышленному комплексу страны.





"Есть ряд принципиальных вопросов, которые мы должны сегодня обсудить (может быть, даже негласно пока, хотя, в общем-то, и скрывать нечего). Прежде всего, хочу сказать о значении ВПК для Беларуси.





В силу сложившихся обстоятельств (а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете) очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур", - сказал Лукашенко.





Он не скрывает, что военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Беларуси.





Какие угрозы представляют западне санкции для ВПК Беларуси? Что осталось за кадром совещания? Эти вопросы «Белорусский партизан» задал военному обозревателю Александру Алесину.





- Основные реальные санкции пока применены против предприятий оборонного сектора, в том числе наших гигантов МЗКТ, Агат, КБ “Радар” – всей нашей оборонной элиты.





Насколько мне известно, инициаторов интересует, как подействовали санкции, и Лукашенко знает об этом. Он хочет показать, что санкции никак не сказываются на работе оборонно-промышленного комплекса. А что в реальности?





- В принципе, так оно и есть. Санкции не новость , они действуют годами и десятилетиями, в Минске научились их уже обходить: за счет создания транзитных фирм, компаний, прокладок.





Если мы производим вооружения для заказчиков, то сразу же оговаривается условие: западные комплектующие, электронику заказчики покупают самостоятельно, а мы только монтируем – либо в Беларуси, либо на территории заказчика.





Так Беларусь работает со многими арабскими странами, с Индией, насколько я понимаю, с рядом других стран.





И, конечно, импортозамещение: оно не всегда равнозначно по качеству, но всегда дает нашему заказчику независимость от западного поставщика, который может ввести санкции, не осуществлять сервис, обслуживание, текущий, капитальный ремонт.





И еще один выход – закупка комплектующих у партнеров, с которыми Беларусь поддерживает союзнические отношения: это в первую очередь Россия, Китайская Народная Республика. После совещания председатель ВПК Пантус упоминал о бронетранспортере МЗКТ – БРТ-V2, на котором установлен китайский двигатель.





Когда Беларусь поставляла комплекс “Полонез” в Азербайджан, то ряд комплектующих для поставки туда мы закупали у Китая. Сейчас идет работа над новыми ракетами для комплекса “Полонез”, есть информация о том, что часть комплектующих, материалов будет из Китая.





Комплектующие материал нам продает и Турция.





Я думаю, что как раз главная цель этого совещания – дать сигнал не только недругам, но и друзьям, потенциальным заказчикам: Лукашенко дает понять, что при любых условиях Беларусь останется надежным поставщиком комплектующих для стран, которые не желают связывать себя обязательствами с Российской Федерацией или Соединенными Штатами – обе страны кажутся им опасными с точки зрения политической зависимости.





- Кого Лукашенко подразумевал под “заморским дядей”?





- Думаю, под заморским дядей он имел в виду США. Речь идет в первую очередь про электронику, оптику. Часть белорусских подразделений вооружена американским стрелковым оружием или производимым лицензионным оружием, например, снайперским оружием.





Наши спецподразделения во многом вооружены западным вооружением: американским, финским, австрийским, немецким. Например, пистолеты, автоматы. Это небольшие штучные партии, которые предназначены для охраны президента, для Альфы, для Алмаза.





- Именно эти спецподразделения и предполагается перевооружить “стрелковым оружием собственного производства”?





- Думаю, отчасти да. На прошлой выставке вооружений были представлены пистолеты производства белорусских фирм – это пистолеты скрытого ношения для сил спецопераций, спецподразделений. Это также касается штурмовых винтовок, пистолетов-пулеметов.





Часть из них является оригинальной разработкой, но большинство – это отверточная сборка из российских комплектующих. Естественно, если нет боеприпасов, патронов, тогда толку от этого железа мало.





А фраза про “всеобщее вооружения народа” уже из другой оперы. Лукашенко показывает, что потенциального врага ждет всеобщее вооружение народа, партизанская борьба, а территориальные части будут вооружены вплоть до каждой семьи.





- Что-то меня гложут смутные терзания, что оружие выдадут в каждую семью.





- Это политическое заявление, а не военно-техническое. Но полагаю, что производство стрелкового оружия нам необходимо: запасы советского оружия в свое время очень активно продавали, часть его морально и физически просто устарела.





- О чем Лукашенко не хотел говорить публично? Что осталось за кадром?





- Думаю, речь идет о совместных проектах в области военного и военно-технического сотрудничества. Есть указание – производить новые виды высокоточного оружия, полагаю, что речь идет о новых видах ракет класса “земля-земля” (для “Полонеза”), “земля-воздух” (для систем ПВО), класса “воздух-воздух” и “воздух-земля”.





Эти системы мы можем производить с помощью дружественных стран. Часть из них, очевидно, не хочет окончательно портить отношения с США, странами Запада, возможно, речь шла о странах Юго-Восточной Азии, которые производят высокоточную продукцию, которые номинально являются союзниками США, но не прочь поторговать с нами.





Лукашенко не хочет преждевременно раскрывать своих партнеров.





В подтверждение слов Александра Алесина о фирмах-прокладках для обхода санкций пришлаот Николая Халезина о том, что находящийся под санкциями США МЗКТ нашел обходные пути для закупки автобусных машинокомплексов у компании IVECO.





"Думаю, стоит поинтересоваться у производителей IVECO, каким образом их комплектующие попадают к предприятию, находящемуся под санкциями", - пишет Халезин в своем телеграме.