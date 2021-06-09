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Редкая оперативность: чтобы уволить архиепископа Артемия, в Москве срочно собрался Синод РПЦ

09.06.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий официально отправлен в отставку



В Москве 9 июня срочно собрался Синод РПЦ, чтобы рассмотреть вопрос владыки Артемия. В результате иерарх был "отправлен на покой по состоянию здоровья". Теперь он будет жить в Минске.

Новым епископом в Гродно стал 41-летний Антоний (светское имя Денис Доронин), который до этого был епископом Слуцким и Солигорским, передает Наша нива.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий официально отправлен в отставку
 
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