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Белорусская семья променяла город на природу и занялась возрождением домашнего сыроварения
09.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переехали в глубинку ради сыра. Семья Ткачевых из Беларуси город променяла на природу. Живут среди леса и
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Ткачевы живут в деревне Германовщина. Переехали сюда десять лет назад, родили детей, а потом открыли агроусадьбу.
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