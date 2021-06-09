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Белорусская семья променяла город на природу и занялась возрождением домашнего сыроварения

09.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переехали в глубинку ради сыра. Семья Ткачевых из Беларуси город променяла на природу. Живут среди леса и занимаются домашним сыроварением. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова оценила продукт.



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Ткачевы живут в деревне Германовщина. Переехали сюда десять лет назад, родили детей, а потом открыли агроусадьбу.
 
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