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Ананич рассказала, зачем нужно переписывать учебник истории Беларуси
09.06.2021 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. В современных школьных учебниках недостаточно внимания уделено теме Великой Отечественной войны, заявили эксперты в рамках круглого стола в
Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич рассказала, что речь идет об учебнике, который был издан в 2019 году.
"Там действительно нет основных постулатов, которые должны быть не только в средней школе, но и в профессионально-техническом училище, и в вузах", – заявила Ананич.
Как добавил по теме председатель БСЖ Андрей Кривошеев, было даже поведено своеобразное журналистское расследование.
"Четыре страницы – начало войны. Пять – оккупационный режим – ни слова о коллаборационистах. Семь страниц – партизанская борьба и подполье, и три – операция "Багратион". 19 страниц, которые в стандартном школьном учебнике отводятся на всю нацио- и государствообразующую тему, на мой взгляд, – историю Великой Отечественной войны", – отметил Кривошеев.
© Sputnik / Виктор Толочко
Тема углубленного изучения Великой Отечественной войны актуальна не только для Беларуси. Депутат Ананич отметила, что в парламенте состоялась международная конференция на тему исторической памяти и патриотизма.
"Поэтому как раз конференция в своих рекомендациях поставила вопрос о необходимости обязательного изучения в школах, колледжах, высших учебных заведениях курса "Великая Отечественная война советского народа в контексте второй мировой войны", но курса обязательного. И подготовки обновленных учебников для этих категорий обучающихся", – пояснила депутат.
Дело о геноциде населения Беларуси
Власти Беларуси начали больше внимания уделять вопросам сохранения памяти об истории Великой Отечественной войны, потому что это – вопрос суверенитета страны,
По его словам, под БЧБ-флагами проводился геноцид белорусов. Также Лукашенко считает, что "пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси, значит мы будем жить и будет существовать наша страна".
Раскопки по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны
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Депутат пояснила, какой обязательный курс появится в общеобразовательных в школах, колледжах и вузах страны.
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