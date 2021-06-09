Ананич рассказала, зачем нужно переписывать учебник истории Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. В современных школьных учебниках недостаточно внимания уделено теме Великой Отечественной войны, заявили эксперты в рамках круглого стола в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич рассказала, что речь идет об учебнике, который был издан в 2019 году.

"Там действительно нет основных постулатов, которые должны быть не только в средней школе, но и в профессионально-техническом училище, и в вузах", – заявила Ананич.

Как добавил по теме председатель БСЖ Андрей Кривошеев, было даже поведено своеобразное журналистское расследование.

"Четыре страницы – начало войны. Пять – оккупационный режим – ни слова о коллаборационистах. Семь страниц – партизанская борьба и подполье, и три – операция "Багратион". 19 страниц, которые в стандартном школьном учебнике отводятся на всю нацио- и государствообразующую тему, на мой взгляд, – историю Великой Отечественной войны", – отметил Кривошеев.

Тема углубленного изучения Великой Отечественной войны актуальна не только для Беларуси. Депутат Ананич отметила, что в парламенте состоялась международная конференция на тему исторической памяти и патриотизма.

"Поэтому как раз конференция в своих рекомендациях поставила вопрос о необходимости обязательного изучения в школах, колледжах, высших учебных заведениях курса "Великая Отечественная война советского народа в контексте второй мировой войны", но курса обязательного. И подготовки обновленных учебников для этих категорий обучающихся", – пояснила депутат.

Дело о геноциде населения Беларуси

Власти Беларуси начали больше внимания уделять вопросам сохранения памяти об истории Великой Отечественной войны, потому что это – вопрос суверенитета страны, заявил ранее Александр Лукашенко.

По его словам, под БЧБ-флагами проводился геноцид белорусов. Также Лукашенко считает, что "пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси, значит мы будем жить и будет существовать наша страна".

Раскопки по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны начались под Логойском в конце апреля. На месте раскопок тогда побывали генеральный прокурор, руководители СК, ГКСЭ, представители Министерства обороны. Ранее неизвестное массовое захоронение мирных граждан было обнаружено возле деревни Логоза. Там были изъяты костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов.

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