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Дмитрий Быков. Фото: jrnlst.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инсайдер и Bellingcat: Писателя Дмитрия Быкова отравили сотрудники ФСБ Дмитрий Быков. Фото: jrnlst.ru Писателя Дмитрия Быкова три года назад отравили сотрудники ФСБ, — утверждают издания Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat....

Журналистговорит, что забыла организована долгая слежка и писатель был отравлен нервнопаралитическим веществом.Сам Дмитрий Быков еще в 2019 году выражал уверенность, что его именно отравили.Комментариев российских правоохранительных органов, а также властей пока не последовало.