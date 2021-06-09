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Инсайдер и Bellingcat: Писателя Дмитрия Быкова отравили сотрудники ФСБ
Источник материала: UDF
Дмитрий Быков. Фото: jrnlst.ru
Журналист Христо Грозев говорит, что за Дмитрием Быковым была организована долгая слежка и писатель был отравлен нервнопаралитическим веществом.
Сам Дмитрий Быков еще в 2019 году выражал уверенность, что его именно отравили.
Комментариев российских правоохранительных органов, а также властей пока не последовало.
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Дмитрий Быков. Фото: jrnlst.ru Писателя Дмитрия Быкова три года назад отравили сотрудники ФСБ, — утверждают издания Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat....
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