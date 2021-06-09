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Байден отправился в первую на посту президента США поездку в Европу

09.06.2021 17:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент США Джо Байден со своей супругой Джилл отправился в Европу, где у него запланирован ряд встреч и переговоров, сообщает его пресс-служба.

Байден отправился в первую на посту президента США поездку в Европу
Источник: ZUMA

Самолет Байдена вылетел с авиабазы возле Вашингтона и приземлится на британской авиабазе Милденхолл, что в примерно 100 км от Лондона. В британской столице 10 июня состоится встреча с премьером Борисом Джонсоном.

В пятницу Байден будет присутствовать на саммите лидеров G7, который продлится до 13 июня.

Следующий город в программе визита главы США — Брюссель, где 14 июня состоится саммит лидеров стран-членов НАТО.

Отмечается, что Байден также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Шарлем Мишелем, президентом России Владимиром Путиным.

 
 
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Президент США Джо Байден со своей супругой Джилл отправился в Европу, где у него запланирован ряд встреч и переговоров, сообщает его пресс-служба.
 
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