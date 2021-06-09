Критиковавшего власть архиепископа Гродненского Артемия отправили в отставку

Священный синод Русской православной церкви по ходатайству Белорусского экзархата отправил архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой в Минск «по состоянию здоровья», сообщает сайт Московской патриархии.





Главой Гродненской епархии назначен епископ Антоний, который до этого был епископом Слуцким и Солигорским. Временное управление Слуцкой епархией поручено митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, патриаршему экзарху всея Беларуси, передает БелаПАН .

На сайте патриархии отмечено, что вопрос об отставке Артемия члены Священного синода РПЦ обсуждали удаленно на основании принятого накануне решения синода Белорусского экзархата.

Артемий (в миру Александр Кищенко) родился в Минске, ему 69 лет. Гродненскую кафедру возглавлял более 25 лет — с 4 февраля 1996 года.

Архиепископ Артемий открыто осуждал насилие и беззаконие после прошлогодних президентских выборов.