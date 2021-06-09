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Беларусь останавливает прокачку нефти по "Дружбе" в Польшу
Источник материала: Партизан
Беларусь на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для плановых работ на нефтепроводе "Дружба".
"С 12:00 сегодняшнего дня "Гомельтранснефть" останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы (Польша - ИФ) для проведения регламентных работ на белорусском участке "Дружбы", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.
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Беларусь на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для плановых работ на нефтепроводе "Дружба".
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