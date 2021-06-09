Гродненские судэксперты подтвердили, что именно солнечный зайчик привел к пожару в Лиде





Предварительно причиной возгорания были названы солнечные лучи, которые сфокусировались на поверхности деревянного стола через стеклянную банку, наполненную водой и стоявшую на подоконнике.





Госкомитет судебных экспертиз подтвердил эту версию.





«Установлено, что в данном случае произошло сочетание ряда условий, которые и привели к пожару. Это – наличие солнечных лучей, предмета, способного фокусировать солнечные лучи, то есть стеклянной банки с водой, и горючего материала (в данном случае речь идет о поверхности деревянного стола). В точке фокусирования солнечных лучей температура постепенно увеличивалась и достигла температуры самовоспламенения (тления) соответствующего материала. В экспертной практике такие происшествия встречаются редко, но, как видим, исключать их не стоит», — рассказал замначальника управления специальных экспертих УГКСЭ по Гродненской области подполковник юстиции Денис Крапивницкий.









По информации комитета, схожий слушай произошел в прошлом году в Юратишках Ивьевского района. Женщина оставила трехлитровую банку с водой на ступеньках веранды и ушла. Через некоторое время веранда загорелась.