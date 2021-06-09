Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Контроль за ходом вступительной кампании в учебные заведения страны будут осуществлять более 150 работников Комитета государственного контроля (КГК), сообщили в ведомстве.

Сегодня в Минске прошло первое заседание госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, в нем приняли участие председатель госкомиссии, вице-премьер Игорь Петришенко.

"(…) контроль будет организован на трех уровнях: на уровне госкомиссии, созданной решением главы государства, областных комиссий и комиссий в учреждениях образования", - заявил на заседании комиссии заместитель председателя КГК Дмитрий Баско.

По его словам, контроль будет осуществляться на всех этапах вступительной кампании, всего задействовано более 150 работников Комитета госконтроля.

Баско отметил, что основная задача контролеров состоит в том, чтобы вступительная кампания-2021 "прошла в спокойной и деловой атмосфере".

Вместе с тем, он подчеркнул, что абитуриенты и их родители должны соблюдать все требования законодательства.

В КГК также сообщили, что для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, на базе КГК, областных комитетов госконтроля организована работа "горячей линии".

Кроме этого, сотрудники контрольного ведомства будут вести личный прием абитуриентов и их родителей.

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