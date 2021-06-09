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Саевич в эфире СТВ призвал ввести белорусские войска в Украину

09.06.2021 17:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Участник передачи «Постскриптум» от 8 июня магистр политических наук Виктор Саевич призвал освободить Украину от «оккупационного режима» и вместе с российскими ввести белорусские войска.

Саевич в эфире СТВ призвал ввести белорусские войска в Украину

«Нынешняя Украина — это страна, скажем честно, находится под оккупацией. В Киеве нет президента, правительства — там есть бургомистр, назначаемый из Вашингтона, ну может, и Брюссель какое-то влияние оказывает. Поэтому, если мы любим, а я думаю, любим и уважаем братский народ, который живет на Украине, то мы должны освободить Украину. Вот сейчас все ждали, когда было обострение в Донбассе. Все, я скажу, мои друзья, вот-вот, сейчас российская армия, все-таки как-то (показывает ввод войск руками. — ред.), не только российская, но и…», — сказал в эфире СТВ Саевич.

На этих словах его перебил депутат ППНС Андрей Савиных. Он сказал, что «освобождать» Украину не следует, это внутреннее дело народа Украины.

Саевич не согласился и призвал руководство Беларуси вмешаться, используя все возможные «методы».

«Так же, как наш народ мечтал в Западной Беларуси, Западной Украине в 20-30-е годы прошлого века быть освобожденными, и их в конце концов в 1939 году освободили, так и мечтают люди в Киеве, Харькове, Одессе, во Львове, что когда-то им помогут. Сами не могут, там террористический режим», — заключил Саевич.

 
 
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Участник передачи «Постскриптум» от 8 июня магистр политических наук Виктор Саевич призвал освободить Украину от «оккупационного режима» и вместе с российскими...
 
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