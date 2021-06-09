Первый в этом году: в Беларуси введен запрет на посещение лесов

"Речь идет о Березинском районе Минской области, где на данный момент установился 4-й класс пожарной опасности. Ожидается, что в ближайшие дни аналогичная мера будет принята в Минском районе", - говорится в сообщении.





"По остальным регионам пожароопасная обстановка пока не подразумевает введения мер ограничительного характера", - добавили в ведомстве.



















