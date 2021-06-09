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Первый в этом году: в Беларуси введен запрет на посещение лесов

09.06.2021 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси ввели первый запрет на посещение лесов в этом году, сообщает Минлесхоз.

"Речь идет о Березинском районе Минской области, где на данный момент установился 4-й класс пожарной опасности. Ожидается, что в ближайшие дни аналогичная мера будет принята в Минском районе", - говорится в сообщении.

"По остальным регионам пожароопасная обстановка пока не подразумевает введения мер ограничительного характера", - добавили в ведомстве.
 
 
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В Беларуси ввели первый запрет на посещение лесов в этом году, сообщает Минлесхоз.
 
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