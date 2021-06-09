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Деньги и мир: кто подталкивает рост цен, и что может их сдержать?

09.06.2021 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

― как сегодня попасть на теплые моря "шкерными" тропами?

― "беспредел" в магазинах и рост цен: только ли в инфляции дело?

― новые правила обмена валют: что изменится?

― США потратят на технологическое противостояние с Китаем $250 млрд.

― что стоит за прогнозом Всемирного банка по рекордному росту мировой экономики?

Программу "Деньги и мир" с участием аналитика БИСИ Алексея Авдонина и сотрудника НАН Беларуси Александра Козлова смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Курсы валют
 
 
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