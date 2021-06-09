|
Деньги и мир: кто подталкивает рост цен, и что может их сдержать?
09.06.2021 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
― как сегодня
― "беспредел" в магазинах и
― новые правила
― США потратят на технологическое
― что стоит за прогнозом
Программу "Деньги и мир" с участием аналитика БИСИ Алексея Авдонина и сотрудника НАН Беларуси Александра Козлова смотрите на Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Темпы инфляции в Беларуси, новые правила обмена валют и другие актуальные новости экономики с экспертами Алексеем Авдониным и Александром Козловым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)