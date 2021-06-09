Деньги и мир: кто подталкивает рост цен, и что может их сдержать?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

― как сегодня попасть на теплые моря "шкерными" тропами?

― "беспредел" в магазинах и рост цен : только ли в инфляции дело?

― новые правила обмена валют : что изменится?

― США потратят на технологическое противостояние с Китаем $250 млрд.

― что стоит за прогнозом Всемирного банка по рекордному росту мировой экономики?

Программу "Деньги и мир" с участием аналитика БИСИ Алексея Авдонина и сотрудника НАН Беларуси Александра Козлова смотрите на Sputnik Беларусь.

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