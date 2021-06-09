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Фотофакт: Ким Чен Ын заметно похудел – к добру ли это?

09.06.2021 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын существенно похудел с последнего своего появления на публике, на изменения во внешности главы государства обратило издание NK News.

Руководитель страны был "в тени" около месяца: новые его фото указывают на то, что он значительно сбросил вес.

© AFP 2021 / STR
Так выглядел Ким Чен Ын во время выступления 6 марта 2021 года

По информации издания, если такая быстрая потеря веса была вызвана состоянием здоровья Ким Чен Ына, это может служить сигналом того, что за кулисами политической арены страны вполне могла развернуться борьба за место преемника.

С другой стороны, как полагают эксперты, похудение руководителя КНДР – это шаг для увеличения популярности среди народа.

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Теги: Минск
 
 
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Руководитель страны был "в тени" около месяца: новые его фото указывают на то, что он значительно сбросил вес.
 
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