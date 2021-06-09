Встречать рассвет в сопровождении милиции: как пройдут выпускные в школах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Остается ли в этом году требование соблюдения всех противовирусных норм? Где лучше проводить выпускные? Можно ли будет присутствовать родителям на школьных балах? На эти вопросы корреспонденту Sputnik отвечали специалисты системы образования.

В школах и дворцах культуры

Как сообщила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Лариса Емельянчик, из-за эпидемиологической обстановки всем организаторам торжеств рекомендовано отказаться от крупных развлекательных центров. Нельзя проводить выпускные в увеселительных заведениях.

"Следует обратить внимание на более камерные варианты вечеров – в самих школах, лицеях, гимназиях. Например, проведение капустников, которые готовят сами учащиеся. А можно заложить аллею или капсулу памяти для будущих выпускников", - сказала она.

Сохраняются требования соблюдать масочный режим, дистанцию, не допускать в одном помещении большого количества людей.

Официальная торжественная часть вечеров везде начнется в восемь вечера, а вот сколько будет продолжаться развлекательная программа, каждое учреждение образования определяет самостоятельно. Многие уже определились: праздник продлится до пяти – шести утра.

Представитель министерства добавила, что если в школе или гимназии нет актового зала и необходимой материально-технической базы, то площадку можно арендовать на других объектах. Но это должны быть только учреждения культуры.

Дискотека в Доме Москвы

Например, учащиеся лицея № 1 и гимназии № 22 Минска планируют провести праздник во Дворце Республики, а выпускники столичной гимназии № 42 - в Доме Москвы.

"Мы будем проводить торжественный вечер в Доме Москвы, потому что у нас нет актового зала и необходимых для этого площадей", - рассказала Sputnik директор гимназии № 42 Марина Биратко.

Она также подчеркнула, что никаких "послаблений" эпидемиологического режима не будет. "Те же требования: маски, проведение "входного фильтра" – обязательной термометрии", - уточнила директор гимназии.

Биратко добавила, что родителям можно приходить только на официальную торжественную часть, когда вручают аттестаты. А потом, на развлекательную программу, остаются только дети и дежурные учителя.

"У нас уже есть сценарий, гимназисты сами его разрабатывали. Это будет как капустник. Планируется и дискотека. Будет, конечно, и встреча рассвета, как положено. Время окончания праздника определено - он продлится до утра", - поделилась собеседница.

Однако, по ее словам, "встречать рассвет - это не значит, что дети сами будут где-то ходить, бродить". Предполагается их обязательное сопровождение сотрудниками милиции, МЧС, педагогами.

"Все это оформляется через приказ, указывается время. Сценарий мероприятий должен быть заранее спланирован и согласован. Алкогольные напитки полностью исключаются – ведь выпускники еще несовершеннолетние", - подчеркнула Биратко.

К слову, продажа спиртных напитков 10 июня традиционно будет запрещена в розничной торговой сети республики. Такие решения принимаются местными органами власти.

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