Священник – о том, что нужно знать верующим о празднике Вознесения Господня

Источник материала: Sputnik Беларусь

В четверг, 10 июня, православные верующие готовятся встретить один из великих двунадесятых праздников православной Церкви – Вознесение Господне.

Заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Александр Шимбалев рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук об истории и духовном значении праздника Вознесения Господня.

История праздника Вознесения Господня

Предыстория праздника Вознесения Господня тесно связана с Евангельским повествованием: Господь воскрес, победил смерть, но возникает вопрос: что будет после, каково будет его обличие и как он соединится с Небесным Отцом? Когда апостолы пришли к гробу Господнему, то Ангел велел им идти в Галилею и ожидать там явления Иисуса Христа.

Заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ Александр Шимбалев рассказывает, что в разных Евангелиях всех четырех евангелистов встречаются фрагменты повествований о том, как Господь явился апостолам и ученикам своим. Однако это произошло в ином виде, чем при Его жизни на Земле – здесь Господь находился в человеческом теле, которое ничем не отличалось от тел других людей. Но потом – после Воскресения, когда Господь являлся своим ученикам, они его не узнавали. Тело Господа было иным, лишенным грубых кожаных риз, преображенным – ему были подвластны любые преграды, а также оно обладало особым, божественным сиянием.

"Вочеловечение Бога произошло для того, чтобы привести человека к обожению. Иными словами, Господь вселяется в человеческую плоть, возносит ее на Небо и соединяет с Божеством", – поясняет Александр Шимбалев.

Событие Вознесения описано в Евангелии от Марка и Луки – Господь говорит своим одиннадцати ученикам: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет" (Мк.16:15, 16).

После этих укрепляющих в вере слов Господь возносится на Небеса вместе с преображенной человеческой плотью. Ученики наблюдают Вознесение Господа и с радостью ожидают схождения Божественной Благодати, которую мы празднуем в день Пятидесятницы (Троицы). В древности праздник Вознесения был связан с Пятидесятницей (Троицей), которая отмечается на пятидесятый день после Пасхи. Окончательно, отдельно от Пятидесятницы, праздник Вознесения был установлен позже – в IV веке.

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Духовное значение Вознесения Господня

Священнослужитель подчеркивает, что главный смысл события Вознесения Господня заключается в обожении человеческой плоти. Ведь могло быть так: Господь был распят, умер телом, а его Дух соединился с Божественным Духом. Следуя такой логике, некоторые религиозные учения презирают тело и считают, что суть естества заключается в духе.

В христианстве же все по-другому: Господь входит в человеческое тело, преображает его и телом соединяет человека с Богом – Троицей. Иными словами, обожение тела происходит не по природе, а по благодати, через причастность его Божеству.

"Праздник Вознесения напоминает нам о том, что тело – это не темница для души или нечто чуждое для человека. Как говорил апостол Павел: "Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (Еф. 6:12). Это говорит о том, что все соблазны в жизни человека даются ему не телом, а искушением и неправильным пониманием жизни", – отмечает Александр Шимбалев.

Если тело подчиняется душе, а душа – духу, то все естество человеческое находится в гармонии. Праздник Вознесения указывает на важность должного отношения к телу, на то, что человек – это гармоничное единство духа, души и тела.

Как следует встречать Вознесение верующим

После Воскресения Господь является с проповедью к ученикам и апостолам для того, чтобы показать Свое преображенное тело, засвидетельствовать свое Воскресение и укрепить их в вере. Господь говорил ученикам: "Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите" (Лк.24:38, 39).

"Мы видим, как бережно Господь относится к своим ученикам и желает научить их. Также и нас это призывает к тому, чтобы постоянно учиться, осознавать и понимать это учение – читать Евангелие и богословские труды, поучения. Таким образом, постепенно человек будет утверждаться в христианских добродетелях на основе своих знаний и благодати", – говорит Александр Шимбалев.

И напоминает: "Бог создает тело человека и преображает его, поэтому важно уважительно относиться к этому бесценному дару и не уничтожать его пагубными привычками – курением, пьянством и прочим. Важно заботиться о своем теле – храме души".

Также в день Вознесения Господня верующим следует обязательно побывать в храме на литургии, помолиться и причаститься Святых Христовых Тайн, заключает заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ.

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