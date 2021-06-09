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Правозащитники: Минчанке угрожали ударить электрошокером и зажать нос степлером, чтобы она подписала протокол

09.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Когда она рассказала на суде о произошедшем во Фрунзенском РУВД — получила 25 суток.

В начале июня женщина (ее имя правозащитники не называют в целях безопасности) возвращалась домой, когда вместе с ней в лифт зашли двое мужчин. Уже на ее этаже эти люди заявили, что они из милиции и идут к ней, чтобы провести обыск.

По версии одного из сотрудников милиции, женщина «не пускала их в квартиру, чем препятствовала милиционерам», за это на нее составили протокол по ст. 24.3 КоАП, сообщает телеграм-канал Вясна назірае.

Во время обыска у минчанки конфисковали технику, деньги из кошелька и ценности. Потом ее отвезли во Фрунзенский РУВД, где на женщину составили еще один протокол по ст. 19.1 (мелкое хулиганство) за то, что она во время допроса якобы «оскорбительно себя вела в отношениях к сотрудникам, нецензурно выражалась, разбрасывала бумаги по столу и бросила на пол карандаш».

Женщина на суде все отрицала. Она рассказала судье Марии Ерохиной, что в РУВД на нее было оказано моральное давление со стороны милиционеров: ей угрожали ударить электрошокером и зажать нос степлером.

Минчанка плохо видит, и без очков, которые ей не разрешили взять с собой, не может ничего прочитать. Поэтому она попросила сотрудников прочитать протокол вслух и получила отказ. Чтобы избежать пыток, она была вынуждена подписать протокол.

Видеокамеры на территории РУВД, как обычно, «не работали». По словам свидетеля, нагрудных видеорегистраторов у милиционеров не было. Но сама женщина точно помнит, что камера у милиционера была.

В итоге судья Фрунзенского района Мария Ерохина, несмотря на показания женщины и заявление о давлении со стороны сотрудников РУВД, признала ее виновной и арестовала по двум протоколам на 25 суток.

Правозащитники отметили, что это не первое сообщение за последний месяц об угрозах и пытках во Фрунзенском РУВД. По словам еще одной задержанной, две недели назад ее душили шнурками и били электрошокером, чтобы заставить разблокировать телефон.

 
 
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