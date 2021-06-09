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В процессе над Бабарико объявили перерыв
Источник материала: Навiны
В процессе над бывшим главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико объявили перерыв. Прения сторон начнутся 21 июня.
В Верховном суде заслушали ходатайства защиты Виктора Бабарико, сообщает пресс-служба бывшего банкира.
Почти все ходатайства отклонили. В том числе, и об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Суд не принял к сведению доводы адвокатов, что нет оснований для его заключения в СИЗО КГБ и нет доказательств его вины.
С 17 февраля на процессе зачитали 120 томов материалов уголовного дела, допросили более 50 свидетелей.
Уголовное преследование Виктора Бабарико началось, когда он объявил о участии в предвыборной гонке и лидировал во всех интернет-опросах.
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В процессе над бывшим главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико объявили перерыв. Прения сторон начнутся 21 июня.
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