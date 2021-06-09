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Это ужас просто: сильнейший град засыпал Мозырь – видео
09.06.2021 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Обильные осадки начались в городе и окрестностях во второй половине дня в среду 9 июня. Судя по кадрам, снятым очевидцами, град буквально засыпал город.
Люди, комментирующие видео, кроме как "ужасом" природное явления не называли. Кроме того, горожане сетуют, что, по-видимому, погиб урожай на приусадебных участках.
Напомним, на среду 9 июля в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности – синоптики предупреждали о грозах, усилении ветра и граде.
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Сильный ливень, сопровождавшийся градом, прошел в Мозыре. Смотрите на видео, что происходило в районном центре.
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