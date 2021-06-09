Это ужас просто: сильнейший град засыпал Мозырь – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Обильные осадки начались в городе и окрестностях во второй половине дня в среду 9 июня. Судя по кадрам, снятым очевидцами, град буквально засыпал город.

Люди, комментирующие видео, кроме как "ужасом" природное явления не называли. Кроме того, горожане сетуют, что, по-видимому, погиб урожай на приусадебных участках.

Напомним, на среду 9 июля в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности – синоптики предупреждали о грозах, усилении ветра и граде.