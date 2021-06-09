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Трое белорусов и россиянин задержаны за телефонное мошенничество - видео
09.06.2021 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Интернациональный квартет начал действовать еще зимой. Одной из жертв мошенников стал житель Дзержинского района Минской области. Ему звонили несколько раз через Viber, представляясь сотрудниками службы безопасности банка.
Мужчину убедили, что с его счета некие злоумышленники пытаются снять деньги. Для того, чтобы уберечь средства, доверчивый клиент сообщил звонившим реквизиты своих банковских карт. В результате он лишился 11 тысяч белорусских рублей.
Во время обысков у фигурантов (им от 20 до 40 лет) было обнаружено более ста тысяч долларов. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
По оперативной информации, валюта добыта преступным путем: сейчас четверка проверяется на причастность к аналогичным эпизодам.
Как уберечься от киберпреступников
Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев
Правоохранители и банковские работники предупреждают: нельзя никому сообщать номера карты, три цифры с обратной ее стороны, пароли и коды, особенно по телефону или в переписках в соцсетях и мессенджерах, когда установить личность собеседника достаточно сложно.
Ни под каким предлогом нельзя отправлять фото банковских карточек по интернету, переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев. Нужно помнить, что сотрудники банка не звонят по телефону, чтобы уточнять личные данные клиентов.
В случае утраты карты рекомендуется незамедлительно обратиться в банк для ее блокировки. Кроме того, необходимо использовать и регулярно обновлять антивирусное ПО, использовать сложные пароли.
Хищение денежных средств с банковского счета влечет уголовную ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы.
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Правоохранители предупреждают, что нельзя никому сообщать номера банковских карт, пароли и коды, особенно по телефону или в переписках в соцсетях и мессенджерах.
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