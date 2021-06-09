Тихановская в Сенате США призвала Вашингтон расширить санкции на близкие к Лукашенко компании

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Какие еще призывы звучали из уст политика?

Как сообщает DW Беларусь , во время выступления в Сенате США Светлана Тихановская призвала:

Расширить санкции на близкие Лукашенко компании, которые поддерживают режим финансово, в том числе «Беларуськалий» и «Мозырский НПЗ», а также установить источники финансирования режима из-за рубежа.

Обсуждать кризис в Беларуси на международном уровне во время встреч G7, НАТО, США-ЕС и США-Россия. При этом пригласить к участию представителей демократических сил Беларуси.

Поддержать инициативу международной конференции по Беларуси.

Принять участие в помощи демократической Беларуси на основе всеобъемлющего плана ЕС.

— Реакция международного сообщества на подавление протестов была принципиальной, но постепенной и уменьшающейся, — заявила Светлана Тихановская. — Это помогло режиму адаптироваться. Он почувствовал безнаказанность. Но после инцидента с самолетом Ryanair международная реакция была быстрой и эффективной. Однако реакция международного сообщества не должна ограничиваться этим инцидентом.

Вся ситуация в Беларуси заслуживает всеобъемлющего ответа. В противном случае Лукашенко превратит нашу страну в европейскую Северную Корею — непрозрачную, непредсказуемую и опасную. Однако США вместе со своими партнерами в Европе могут остановить этот путь.