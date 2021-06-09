Видеофакт. Польский актер устроил перфоманс в Европарламенте в знак солидарности с Беларусью

Источник материала: Салiдарнасць

Звезда фильма «Тело Божье» Бартош Беленя закричал, чтобы поддержать белорусов.

Это произошло во время вручения премии UX European Audience Award.

Актер сказал, что его беспокоит ситуация в Беларуси, и все, что он может сделать сегодня, — присоединить свой голос к активистке Яне Шостак (она известна своими перфомансами — громко кричит в разных городах, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси).