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Видеофакт. Польский актер устроил перфоманс в Европарламенте в знак солидарности с Беларусью

09.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Звезда фильма «Тело Божье» Бартош Беленя закричал, чтобы поддержать белорусов.

Это произошло во время вручения премии UX European Audience Award.

Актер сказал, что его беспокоит ситуация в Беларуси, и все, что он может сделать сегодня, — присоединить свой голос к активистке Яне Шостак (она известна своими перфомансами — громко кричит в разных городах, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси).

 
 
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Звезда фильма «Тело Божье» Бартош Беленя закричал, чтобы поддержать белорусов.
 
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