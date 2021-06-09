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Видеофакт. Польский актер устроил перфоманс в Европарламенте в знак солидарности с Беларусью
09.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Звезда фильма «Тело Божье» Бартош Беленя закричал, чтобы поддержать белорусов.
Это произошло во время вручения премии UX European Audience Award.
Актер сказал, что его беспокоит ситуация в Беларуси, и все, что он может сделать сегодня, — присоединить свой голос к активистке Яне Шостак (она известна своими перфомансами — громко кричит в разных городах, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси).
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Звезда фильма «Тело Божье» Бартош Беленя закричал, чтобы поддержать белорусов.
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