Казакевич о карательных запретах: Помогает ли парацетамол? Смотря для чего, сколько принять

Вопрос из разряда: Помогает ли парацетамол? Иногда помогает, иногда нет. Смотря для чего, сколько принять и т.д., — пишет эксперт.





«Вспомнился один периферийный сюжет из этой серии. Но тоже с «крепким орешком».

После попытки военного переворота в Турции был арестован пастор Андрю Брансон. Случилось это в октябре 2016-го. Пастор подозревался в нескольких преступлениях, в том числе — участии в планировании заговора, а также шпионаже в пользу США (особенно интересно, учитывая членство Турции в НАТО). Больше года содержался под стражей без предъявления обвинения.





В 2017 году Эргоган пытался обменять Брансона на проповедника Ф. Гюлена, проживающего в США и считающегося в Турции одним из главных организаторов путча 2016 года. Дело вызвало глубокий кризис в турецко-американских отношениях и повлекло обвинения Эрдогана в «торговле заложниками».





Тем не менее Анкара была уверена, что США никогда на санкции в отношении Турции не пойдут (чтобы сохранить отношения).





Суд начался в мае 2018 года. В июле Трамп ввел санкции против турецких министров внутренних дел и юстиции, а в начале августа — еще и тарифы на импорт из Турции стали и алюминия. Курс турецкой лиры к доллару достиг рекордных минимумов.

В октябре 2018 года Брансон был признан виновным в пособничестве терроризму, но приговорен к уже отбытому в заключении сроку и практически сразу вернулся в США.







