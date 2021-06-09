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Грозы и жара: штормпредупреждение объявлено в Беларуси на четверг
09.06.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на четверг 10 июня из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
"В четверг 10 июня в отдельных районах республики ожидаются грозы", – сказали в Гидромете, сообщив, что из-за этого введен желтый уровень опасности.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будет по-прежнему определять теплая и неустойчивая воздушная масса: днем температура воздуха составит от +21 до +27°С.
В пятницу 11 июня снова прогнозируются небольшие осадки, местами – с грозами, днем столбики термометров будет находиться на отметках от +22 до +27°С.
В последний день недели, пятницу 12 июня, погода существенно не изменится – опять прогнозируют кратковременные дожди, но днем будет теплее – до +28°С.
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Синоптики говорят, что очень теплая погода с дождями и грозами сохранится в Беларуси как минимум до конца рабочей недели.
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