Грозы и жара: штормпредупреждение объявлено в Беларуси на четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на четверг 10 июня из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"В четверг 10 июня в отдельных районах республики ожидаются грозы", – сказали в Гидромете, сообщив, что из-за этого введен желтый уровень опасности.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будет по-прежнему определять теплая и неустойчивая воздушная масса: днем температура воздуха составит от +21 до +27°С.

В пятницу 11 июня снова прогнозируются небольшие осадки, местами – с грозами, днем столбики термометров будет находиться на отметках от +22 до +27°С.

В последний день недели, пятницу 12 июня, погода существенно не изменится – опять прогнозируют кратковременные дожди, но днем будет теплее – до +28°С.