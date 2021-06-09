ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Грозы и жара: штормпредупреждение объявлено в Беларуси на четверг

09.06.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на четверг 10 июня из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"В четверг 10 июня в отдельных районах республики ожидаются грозы", – сказали в Гидромете, сообщив, что из-за этого введен желтый уровень опасности.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будет по-прежнему определять теплая и неустойчивая воздушная масса: днем температура воздуха составит от +21 до +27°С.

В пятницу 11 июня снова прогнозируются небольшие осадки, местами – с грозами, днем столбики термометров будет находиться на отметках от +22 до +27°С.

В последний день недели, пятницу 12 июня, погода существенно не изменится – опять прогнозируют кратковременные дожди, но днем будет теплее – до +28°С.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики говорят, что очень теплая погода с дождями и грозами сохранится в Беларуси как минимум до конца рабочей недели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская в Сенате США призвала Вашингтон расширить санкции на близкие к Лукашенко компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by