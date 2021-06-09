Экс-посол: «Мы получаем любопытную информацию о том, что на самом деле происходит в коридорах власти в Беларуси»

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Владимир Астапенко — о том, кто из дипломатов и госслужащих сможет остаться на своих должностях в новой Беларуси.





Владимир Астапенко

— После президентских выборов достаточно большое количество квалифицированных, опытных дипломатических работников вынуждены были покинуть дипломатическую службу, — сообщил в эфире канала Цэнтр новых ідэй бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко. — Большая их часть сделала это не публично, то есть подавали заявления по собственному желанию либо по окончанию срока трудовых контрактов покидали службу.

Этот процесс проходит до сих пор. Многие возвращающиеся из загранкомандировок уже не попадают на работу в Центральный аппарат под предлогом объявленного сокращения, под предлогом неблагонадежности и т.д.

Я думаю, что те люди, которые сегодня покинули дипломатическую службу и действительно переживают за народ, за будущее нашей страны, с большим удовольствием в новой Беларуси вернутся на эту дипломатическую службу.

При этом бывший посол не считает, что многие дипломаты, и он в том числе, займутся политической деятельностью.

— Вряд ли я ожидаю увидеть среди настоящих или будущих дипломатов политиков, и себя отношу к ним. Дипломатическая служба — это государственная специфическая служба, требующая специальных навыков и компетенций. Политика — это нечто другое.

И в прошлом у нас не так много примеров, когда люди с дипломатической службы попадали на политическую стезю. Пример депутата Савиных меня в этом плане не впечатляет, потому что он был назначенным депутатом. Такой пример, думаю, не будет интересен в новой Беларуси, — отметил Астапенко.

Он также рассказал о том, кто из нынешних госслужащих сможет остаться на своих должностях после смены власти.

— У нынешних чиновников есть понимание того, что в будущем все будет иначе. Представители демократических сил Беларуси на протяжении всего времени после выборов имеют обратную связь с государственными служащими.

В рамках этих контактов мы получаем очень любопытную информацию о том, что на самом деле происходит в коридорах государственной власти в Беларуси. Мы знаем о том, что очень многие эти коридоры уже покинули, знаем о том, что многие хотят, но очень сильно бояться уйти.

Знаем, к сожалению, конкретные примеры, когда попытки в спокойном режиме расстаться с госслужбой приводят к тяжелым юридическим последствиям.

Но в любом случае мы знаем всех наших потенциальных активистов, а также знаем тех, кто все-таки не сделал свой выбор и не стал на сторону народа. Поэтому, я думаю, что новая Беларусь будет иметь преданных, сильных и профессиональных чиновников, которые будут защищать народные интересы гораздо лучше, чем это происходит сегодня, — отметил дипломат.