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Экс-посол: «Мы получаем любопытную информацию о том, что на самом деле происходит в коридорах власти в Беларуси»
09.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Владимир Астапенко — о том, кто из дипломатов и госслужащих сможет остаться на своих должностях в новой Беларуси.
Владимир Астапенко
— После президентских выборов достаточно большое количество квалифицированных, опытных дипломатических работников вынуждены были покинуть дипломатическую службу, — сообщил в эфире канала
Этот процесс проходит до сих пор. Многие возвращающиеся из загранкомандировок уже не попадают на работу в Центральный аппарат под предлогом объявленного сокращения, под предлогом неблагонадежности и т.д.
Я думаю, что те люди, которые сегодня покинули дипломатическую службу и действительно переживают за народ, за будущее нашей страны, с большим удовольствием в новой Беларуси вернутся на эту дипломатическую службу.
При этом бывший посол не считает, что многие дипломаты, и он в том числе, займутся политической деятельностью.
— Вряд ли я ожидаю увидеть среди настоящих или будущих дипломатов политиков, и себя отношу к ним. Дипломатическая служба — это государственная специфическая служба, требующая специальных навыков и компетенций. Политика — это нечто другое.
И в прошлом у нас не так много примеров, когда люди с дипломатической службы попадали на политическую стезю. Пример депутата Савиных меня в этом плане не впечатляет, потому что он был назначенным депутатом. Такой пример, думаю, не будет интересен в новой Беларуси, — отметил Астапенко.
Он также рассказал о том, кто из нынешних госслужащих сможет остаться на своих должностях после смены власти.
— У нынешних чиновников есть понимание того, что в будущем все будет иначе. Представители демократических сил Беларуси на протяжении всего времени после выборов имеют обратную связь с государственными служащими.
В рамках этих контактов мы получаем очень любопытную информацию о том, что на самом деле происходит в коридорах государственной власти в Беларуси. Мы знаем о том, что очень многие эти коридоры уже покинули, знаем о том, что многие хотят, но очень сильно бояться уйти.
Знаем, к сожалению, конкретные примеры, когда попытки в спокойном режиме расстаться с госслужбой приводят к тяжелым юридическим последствиям.
Но в любом случае мы знаем всех наших потенциальных активистов, а также знаем тех, кто все-таки не сделал свой выбор и не стал на сторону народа. Поэтому, я думаю, что новая Беларусь будет иметь преданных, сильных и профессиональных чиновников, которые будут защищать народные интересы гораздо лучше, чем это происходит сегодня, — отметил дипломат.
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Экс-посол: «Мы получаем любопытную информацию о том, что на самом деле происходит в коридорах власти в Беларуси»
Владимир Астапенко — о том, кто из дипломатов и госслужащих сможет остаться на своих должностях в новой Беларуси.
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