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МВД опровергло сообщения об уговорах представителями Красного Креста писать прошения о помиловании

09.06.2021 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Информация интернет-источников о том, что представители Красного Креста уговаривают писать подследственных прошение о помиловании, не соответствует действительности, заявила пресс-служба МВД.

МВД опровергло сообщения об уговорах представителями Красного Креста писать прошения о помиловании
Фото: redcross.by

«Уголовно-исполнительная система МВД взаимодействует с Белорусским обществом Красного Креста — крупнейшей гуманитарной организацией на территории Республики Беларусь — исключительно в рамках ресоциализации осужденных», — подчеркивается в релизе.

Основные усилия сотрудничества направлены на «приобретение осужденными знаний и навыков, необходимых для успешной адаптации после освобождения, а именно знаний о правах и обязанностях, гуманитарных ценностях, получение профессионального образования и навыков поиска работы, восстановление семейных связей».

9 июня появились сообщения, что к политическим осужденным либо ожидающим суда приходят лица, представляющиеся сотрудниками Красного Креста, и предлагают писать прошения о помиловании.

 
 
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Информация интернет-источников о том, что представители Красного Креста уговаривают писать подследственных прошение о помиловании, не соответствует...
 
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