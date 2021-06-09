Интервью Романа Протасевича: почему его бывшие партнеры не хотят слышать откровения?

Источник материала: ОНТ

Тема интервью Романа Протасевчиа Марату Маркову по-прежнему в трендах. Но пока просмотры бьют рекорды, сам факт откровения трактуют по-разному.

Что же в этом видео говорит само за себя, а что следует читать между строк? Почему по ОНТ открыли стрельбу из всех оппозиционных орудий и какова истинная цель такого информационного артобстрела?

На эти и другие вопросы ответили гости программы «ОбъективНо» – декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, журналист-международник Глеб Лавров, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, председатель минской городской организации РОО «Белая Русь» Дмитрий Шевцов.

Подробнее – в видеоинформации.





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