|
К попытке захвата власти в Беларуси причастны спецслужбы Украины
Источник материала: ОНТ
Бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат украинской Рады подтвердил в суде, что к попытке захвата власти в Беларуси причастны спецслужбы Украины. По поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны этой страны готовили радикалов из
Подробности – в видео.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат украинской Рады подтвердил в суде, что к попытке захвата власти в Беларуси причастны спецслужбы Украины....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)