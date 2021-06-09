Источник материала: ОНТ

Бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат украинской Рады подтвердил в суде, что к попытке захвата власти в Беларуси причастны спецслужбы Украины. По поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны этой страны готовили радикалов из группы Автуховича.

Подробности – в видео.

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