Кратковременные дожди и до +23°С: прогноз погоды на 10 июня

Источник материала: ОНТ

На этой неделе погода неустойчивая. Температура до 6 градусов выше климатической нормы, дожди, местами сильные и с градом. Не обходится без гроз и порывистого ветра, влажность повышенная, из-за чего довольно душно. Такой же будет и вторая половина недели.

Завтра, 10 июня, на погоду продолжит оказывать влияние южный циклон с центром над Черноземьем, по периферии которого будут поступать влажные и неустойчивые воздушные массы. В результате сохранится неустойчивая летняя погода с ливневыми дождями и грозами, но где-то они лишь прибьют пыль, а где-то упавшую на землю воду придется измерять ведрами.

В четверг переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Влажность до 70%. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура от +15°С по северу до +17°С в южных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям до 3 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +21°С…+23°С. А к вечеру слегка опустятся – +18°С …+21°С.

В пятницу сохранится влияние теплого влажного воздуха. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Влажность до 80%. Ночью и утром слабые туманы, видимость до километра. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +10°С…+15°С, днем +22°С…+27°С. И предварительно, в предстоящие выходные будет тепло, но с грозовыми дождями.

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