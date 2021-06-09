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Очередную информационную провокацию попытались создать польские СМИ в Витебске
Источник материала: ОНТ
Снова мимо. Очередную информационную провокацию попытались создать польские СМИ в Витебске. Прохожих донимали вопросом: не боятся ли они жить в Беларуси?
Опрос для западных заказчиков получился провальным – местные жители доступно все объяснили.
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Снова мимо. Очередную информационную провокацию попытались создать польские СМИ в Витебске. Прохожих донимали вопросом: не боятся ли они жить в Беларуси? Опрос для...
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