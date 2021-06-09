Источник материала: ОНТ

Снова мимо. Очередную информационную провокацию попытались создать польские СМИ в Витебске. Прохожих донимали вопросом: не боятся ли они жить в Беларуси?

Опрос для западных заказчиков получился провальным – местные жители доступно все объяснили.

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