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Очередную информационную провокацию попытались создать польские СМИ в Витебске

09.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снова мимо. Очередную информационную провокацию попытались создать польские СМИ в Витебске. Прохожих донимали вопросом: не боятся ли они жить в Беларуси?

Опрос для западных заказчиков получился провальным – местные жители доступно все объяснили.

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Теги: Витебск
 
 
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Снова мимо. Очередную информационную провокацию попытались создать польские СМИ в Витебске. Прохожих донимали вопросом: не боятся ли они жить в Беларуси? Опрос для...
 
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