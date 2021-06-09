«Тампа Бэй» обыграла «Каролину» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

Источник материала: ОНТ

«Тампа Бэй» вышла в полуфинал Кубка Стэнли. В пятом матче серии обыграна «Каролина» – 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт и Росс Колтон. Российский голкипер Андрей Василевский отразил все 29 бросков. Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу. Еще в одном противостоянии «Вегас» победил «Колорадо» со счетом 3:2 и повел в серии также 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Джонатан Маршессо и Марк Стоун. Следующий, шестой матч серии состоится 11 июня.

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