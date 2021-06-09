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Вадим Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ

09.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вадим Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге ярко подвели итоги прошедшего сезона. 

Самым ценным игроком игрового года признан нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев. 

Кроме этого, он второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков. Звание лучшего тренера досталось наставнику «Авангарда» Бобу Хартли, который привел клуб к чемпионскому Кубку. Лучшим вратарем сезона-2020/2021 в КХЛ признан игрок ярославского «Локомотива» Эдди Паскуале. 

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В Континентальной хоккейной лиге ярко подвели итоги прошедшего сезона.  Самым ценным игроком игрового года признан нападающий московского «Динамо» Вадим...
 
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