|
Вадим Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Источник материала: ОНТ
В Континентальной хоккейной лиге ярко подвели итоги прошедшего сезона.
Самым ценным игроком игрового года признан нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев.
Кроме этого, он второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков. Звание лучшего тренера досталось наставнику «Авангарда» Бобу Хартли, который привел клуб к чемпионскому Кубку. Лучшим вратарем сезона-2020/2021 в КХЛ признан игрок ярославского «Локомотива» Эдди Паскуале.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Континентальной хоккейной лиге ярко подвели итоги прошедшего сезона. Самым ценным игроком игрового года признан нападающий московского «Динамо» Вадим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)