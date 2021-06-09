Источник материала: ОНТ

За неделю до старта вступительной кампании на ЦТ зарегистрировались больше 62 тысяч абитуриентов.





В Совете Министров 9 июня заседала Госкомиссия по контролю за подготовкой и проведением тестов. В этом году рамки испытаний смещать не стали. Тестирование пройдет с 16 июня по 8 июля.

Высшие учебные заведения готовы принять около 55 тысяч человек. Больше 39 тысяч – средние специальные. Увеличен набор для будущих медиков, педагогов, архитекторов. Появились и совершенно новые специальности.

Чтобы у каждого абитуриента были равные возможности для поступления – за ходом вступительной кампании будет тщательно следить Госконтроль.

Не рекомендуют проносить и запрещенные предметы, за этим последует удаление из аудитории. В прошлом году таких случаев было 14.

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