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За неделю до старта вступительной кампании на ЦТ зарегистрировались больше 62 тысяч абитуриентов

09.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За неделю до старта вступительной кампании на ЦТ зарегистрировались больше 62 тысяч абитуриентов

За неделю до старта вступительной кампании на ЦТ зарегистрировались больше 62 тысяч абитуриентов. 


В Совете Министров 9 июня заседала Госкомиссия по контролю за подготовкой и проведением тестов. В этом году рамки испытаний смещать не стали. Тестирование пройдет с 16 июня по 8 июля. 

Высшие учебные заведения готовы принять около 55 тысяч человек. Больше 39 тысяч – средние специальные. Увеличен набор для будущих медиков, педагогов, архитекторов. Появились и совершенно новые специальности.

Чтобы у каждого абитуриента были равные возможности для поступления – за ходом вступительной кампании будет тщательно следить Госконтроль. 

Не рекомендуют проносить и запрещенные предметы, за этим последует удаление из аудитории. В прошлом году таких случаев было 14. 

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За неделю до старта вступительной кампании на ЦТ зарегистрировались больше 62 тысяч абитуриентов.  В Совете Министров 9 июня заседала Госкомиссия по контролю за...
 
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