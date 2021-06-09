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Стало известно, что грозит мужчине, который дал пощечину президенту Франции
Источник материала: ОНТ
Удар по Макрону. Стало известно, что грозит мужчине, который дал пощечину президенту Франции.
Инцидент произошел во время поездки в город Валанс. Там Эммануэль Макрон решил поприветствовать местных жителей, которые собрались у ограждений. Протянул руку одному, а в ответ получил по лицу. Перед этим мужчина выкрикнул «Долой Макронию!». Жандармы задержали двоих. За подобное происшествие законодательство предусматривает штраф 45 тысяч евро или три года тюрьмы.
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Удар по Макрону. Стало известно, что грозит мужчине, который дал пощечину президенту Франции. Инцидент произошел во время поездки в город Валанс. Там Эммануэль...
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