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Стало известно, что грозит мужчине, который дал пощечину президенту Франции

09.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, что грозит мужчине, который дал пощечину президенту Франции

Удар по Макрону. Стало известно, что грозит мужчине, который дал пощечину президенту Франции.


Инцидент произошел во время поездки в город Валанс. Там Эммануэль Макрон решил поприветствовать местных жителей, которые собрались у ограждений. Протянул руку одному, а в ответ получил по лицу. Перед этим мужчина выкрикнул «Долой Макронию!». Жандармы задержали двоих. За подобное происшествие законодательство предусматривает штраф 45 тысяч евро или три года тюрьмы.

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Удар по Макрону. Стало известно, что грозит мужчине, который дал пощечину президенту Франции. Инцидент произошел во время поездки в город Валанс. Там Эммануэль...
 
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