Спортивный праздник для детей устроили на базе столичного ОМОНа

Источник материала: ОНТ

Спортивный праздник для детей 9 июня устроили на базе столичного ОМОНа. Его участниками стали подростки Первомайского района столицы.





Испытание на выносливость проверяли на полосе препятствий. Юные бойцы преодолели десятки преград. Усложнила задачу боевая экипировка. Свои силы попробовали и девушки.

Лучшим, по традиции, вручили награды. В ближайших планах участников отряда – посещение музея истории Великой Отечественной войны, а также знакомство с деятельностью МВД.

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