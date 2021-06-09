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Руководитель Института управленческих кадров Анна Ящук. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

09.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Руководитель Института управленческих кадров Анна Ящук. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир лучше. 

Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А еще они мамы, жены, дочери и подруги. Каждую неделю в совместном проекте трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Вечером о науке, студентах и семье расскажет руководитель Института управленческих кадров. Ей есть что сказать – смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.


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Теги: Новости
 
 
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Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир...
 
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