|
Руководитель Института управленческих кадров Анна Ящук. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Источник материала: ОНТ
Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир лучше.
Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А еще они мамы, жены, дочери и подруги. Каждую неделю в совместном проекте трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Вечером о науке, студентах и семье расскажет руководитель Института управленческих кадров. Ей есть что сказать – смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)